«Лестер» рубят — щепки летят

«Лестер Сити» — клуб, десять лет назад преподнесший один из самых удивительных сюрпризов в современной истории футбола, выиграв чемпионат Англии,— вылетел в третий по силе дивизион страны. Для команды это второе подряд понижение в классе. Оно стало неожиданностью, даже несмотря на то что в последние годы клуб переживал тяжелый управленческий кризис.

Игрок «Лестер Сити» Патсон Дака

Фото: Jacob King / PA / AP Игрок «Лестер Сити» Патсон Дака

Одну из наиболее ярких тем дня английским ресурсам подкинул второй по силе футбольный дивизион страны — Championship. В центре сюжета — клуб «Лестер Сити». 21 апреля он принимал «Халл Сити». Ему нужно было побеждать, чтобы остаться в борьбе за выживание. Задачу выполнить не удалось. Матч завершился вничью — 2:2. Следующий сезон «Лестер» проведет в третьей лиге.

Почему внимание всех крупных национальных газет привлек аутсайдер второго дивизиона, понятно. Все дело в бэкграунде. Основанный в 1884 году «Лестер» долго оставался командой неприметной, редко приближавшейся к трофеям. Все изменилось в 2016 году, когда клуб под руководством итальянца Клаудио Раньери пережил внезапный и стремительный взлет. «Лестер» выиграл чемпионат Англии, несмотря на то что перед стартом первенства считался его худшей командой: коэффициент на его победу в букмекерских конторах равнялся 5000 к 1.

Невероятный успех, который превратил в звезд прежде неизвестных футболистов — Джейми Варди, Рияда Мареза, Н’Голо Канте,— сменился ожидаемым спадом.

Не таким, впрочем, крутым, каким был подъем. Даже потеряв нескольких ведущих игроков, «Лестер» оставался середняком чемпионата. На следующий после титула сезон он сверкнул в Лиге чемпионов — дошел в ней до четвертьфинала. А на стыке прошлого и нынешнего десятилетий вроде бы снова скакнул вперед. Пополнил группу клубов, претендовавших на попадание в Лигу чемпионов (дважды подряд финишировал пятым во внутреннем первенстве), впервые завоевал Кубок Англии, играл в полуфинале Лиги конференций — третьего по рангу континентального турнира.

Правда, стремясь сломать устоявшуюся иерархию премьер-лиги с ее «большой шестеркой», «Лестер» выбрал не слишком надежный путь. Все бомбы замедленного действия были заложены собственным менеджментом. Претензий к спортивному директору Джону Радкину было много. С ценными активами расставались бесплатно. За некоторых игроков существенно переплачивали. Других завлекали в клуб, включая в их контракты пункт о выкупе за сравнительно небольшие деньги. А главная проблема заключалась в раздутой зарплатной ведомости. В сезоне-2022/23, когда «Лестер» вылетел из премьер-лиги (с тех пор он успел вернуться в элиту, но не зацепился там), она составляла £206 млн — больше, чем у некоторых грандов. Однако доходов, сопоставимых с доходами грандов, у «Лестера», разумеется, не было. На одни зарплаты он тратил больше, чем зарабатывал.

Каждый год «Лестер» пытался компенсировать убытки за счет продажи звездных игроков. За Уэсли Фофану, Джеймса Мэддисона, Харви Барнса и Кирнана Дьюсбери-Холла выручили в сумме свыше €200 млн. В итоге дорогостоящие игроки в составе закончились быстрее, чем были перекрыты убытки.

И тем не менее текущее положение клуба — большая неожиданность. По меркам Championship у него все-таки очень приличный состав.

Практически все игроки «старта» — с опытом игры на высшем уровне, в том числе в еврокубках. Не должно было стать чем-то фатальным и снятие шести очков за нарушение внутреннего финансового регламента. Казалось, это разве что могло помешать в борьбе за возвращение наверх, в высший дивизион.

Пройдя половину дистанции, команда располагалась в середине таблицы, а после Нового года повалилась. С 1 января «Лестер» при двух разных тренерах одержал лишь две победы в 20 матчах. The Telegraph обращает внимание на колоссальный недобор по голам на самом важном отрезке сезона: за пять матчей, предшествовавших игре с «Халлом», «Лестер» нанес 99 ударов по воротам соперников, в том числе 33 — в створ. Согласно расширенной статистике, должен был забить девять мячей. А на деле забил всего три.

В результате клуб за 44 тура набрал лишь 42 очка и рухнул на предпоследнее, 23-е место. До занимающего «спасительное» 21-е место «Блэкберн Роверс» (в прошлом, кстати, другого неожиданного чемпиона Англии) — семь баллов. Ниже — только оказавшийся на грани исчезновения «Шеффилд Уэнсдей». С него по ходу нынешнего первенства сняли 18 очков, и выйти в плюс он все еще не сумел (имеет отрицательный баланс — три очка).

В куда более бедном, чем Championship, третьем дивизионе «Лестер» будет вынужден урезать траты и строить будущее вокруг игроков собственной академии. При этом давление, связанное с необходимостью тут же добиться повышения в классе, никуда не денется. Щедрые «парашютные выплаты», полагающиеся вылетающим из Английской премьер-лиги командам, «Лестер» будет получать до сезона-2027/28, а значит, из ямы нужно выбираться в предельно короткие сроки.

Роман Левищев