Агентов распределили по клиентам

Исследовательская структура CIES Football Observatory обнародовала рейтинг наиболее крупных и успешных футбольных агентств. При его составлении специалисты ориентировались в первую очередь на наличие контрактов с дорогими, стоящими не менее €10 млн футболистами. За явным преимуществом лидером стало британское агентство CAA Stelar. Суммарная стоимость представляющих его футболистов превысила €2,5 млрд. Не менее интересно, что десятое место в рейтинге заняло агентство MS Foot. Это, по сути, театр одного актера, к тому же еще и действующего футболиста — Муссы Сиссоко. Он, оказывается, успешен не только на поле, но и в агентском бизнесе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг наиболее успешных футбольных агентств. Специалисты CIES брали в расчет не всех игроков, имеющих контракты с тем или иным агентством, а только самых дорогих, стоимостью не менее €10 млн. Это позволило сбросить «балласт» в виде как середняков, так и совсем юных, еще не раскрывшихся футболистов, далеко не всем из которых суждено чего-то добиться, или готовящихся к завершению карьеры ветеранов. Например, у агентства The Team на контрактах, согласно сведениям портала Transfermarkt, числится в общей сложности почти 1400 футболистов (максимальный показатель в мире). При этом в нижней части списка клиентов фирмы значатся как раз юноши 16–17 лет, еще никуда не переходившие и имеющие неочевидную трансферную стоимость. А в рейтинг CIES при этом от всех учтенных агентств попало всего 1300 игроков.

На первом месте по суммарной стоимости топовых клиентов оказалось британское агентство CAA Stelar. В общей сложности стоимость представляющих его футболистов достигла €2,562 млрд.

Учитывая, что в зачет агентству пошли 84 игрока, средняя их стоимость составила €30,5 млн. Самый дорогой из опекаемых структурой игроков — испанский полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес (€100 млн). Плюс имеются четыре игрока стоимостью €60 млн и россыпь игроков, оцениваемых в диапазоне от €25 млн до €60 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Второе место досталось португальскому агентству Gestifute — 36 футболистов суммарной стоимостью €1,865 млрд. И тут можно было бы подумать, что Gestifute оседлало мощный поток бразильских футболистов, ищущих успеха в Европе (для португальцев бизнес по перепродаже бразильцев давно стал важным источником дохода), но нет. Самым важным клиентом Gestifute является все же форвард сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль (€200 млн). А еще ведь есть португальцы Витинья и Жуан Невеш (оба ПСЖ), оцениваемые в €110 млн каждый. В результате средняя стоимость футболистов, сидящих на контракте у португальцев, составляет почти €52 млн. По этому показателю португальцы значительно превосходят CAA Stelar.

Замыкает тройку уже упоминавшееся агентство The Team (США). У американцев на контрактах сидит 51 игрок стоимостью от €10 млн. Их суммарная стоимость составляет €1,246 млрд. Самый дорогой — Федерико Вальверде. Уругвайский полузащитник «Реала» оценен в €120 млн. Средняя стоимость игрока — €24,4 млн.

Замыкает топ-10 рейтинга агентство MS Foot. У него всего восемь футболистов, подходящих под критерии составителей рейтинга CIES. У MS Foot нет на контракте ветеранов, готовящихся к пенсии, нет юношей, делающих первые шаги в профессиональном футболе. Просто восемь крепких игроков. Самый дорогой из них Усман Дембеле: форвард ПСЖ оценен в €100 млн. Общая стоимость упомянутой восьмерки — €532 млн. То есть в среднем €66,5 млн. И это лучший показатель в рейтинге. Руководит агентством все еще действующий 36-летний футболист Мусса Сиссоко. Он по большей части известен выступлениями в Английской премьер-лиге — в частности, с «Тоттенхемом» доходил до финала Лиги чемпионов в 2019 году. За сборную Франции Сиссоко провел 71 матч. Сейчас Сиссоко выступает за скромный греческий «Панатинаикос», но, похоже, уже точно знает, чем займется после надвигающегося завершения карьеры. Ведь помимо Дембеле в списке его клиентов уже значатся Дезире Дуэ (ПСЖ, €90 млн), Бредли Баркола (ПСЖ, €90 млн) и Райан Шерки («Манчестер Сити», €65 млн).

Александр Петров