Есть лекарства у Алисы Хлыстовой!

17 апреля на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Белгород» мы рассказали историю пятилетней Алисы Хлыстовой из Белгородской области («Светлые периоды», Светлана Иванова). У девочки тяжелая форма эпилепсии, плохо поддающаяся лечению, она страдает от мучительных судорожных приступов. Врачи долго подбирали для Алисы противоэпилептические препараты, но добиться эффективного результата удалось лишь после применения заронтина и сабрила. Правда, бесплатно их не выдают, а покупка дорогих препаратов многодетной семье не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (737 243 руб.) собрана. Родители Алисы благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Алиса Хлыстова

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алиса Хлыстова

Всего с 17 апреля 9326 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Белгород», «Тверь», «Калининград», «Чувашия» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 28 компаний исчерпывающе помогли 77 детям, собрано 29 797 773 руб.