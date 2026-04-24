Для спасения Руслана Голубицкого не хватает 518 879 руб.

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Руслана врожденная аномалия развития левой голени, выраженная плоско-вальгусная деформация и укорочение левой стопы, состояние после многократного хирургического вмешательства. Мы проведем этапную операцию по реконструкции заднего и среднего отдела левой стопы и устраним деформацию левой голени с использованием металлоконструкций. Операция позволит нормализовать положение голеностопного сустава, что приведет к правильной нагрузке и уменьшению амортизации конечности. Руслан сможет нормально ходить».

Стоимость операции 706 879 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Саха» соберут 38 тыс. руб. Не хватает 518 879 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Руслана Голубицкого, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Руслана — Анны Васильевны Голубицкой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).