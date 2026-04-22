МИД Ирана объяснил позицию по переговорам противоречивой позицией США

Иран согласится на возобновление переговоров с США, если этот диалог будет отвечать интересам Исламской Республики, заявил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. По его словам, пока решение откладывается из-за противоречивых заявлений и действий американской стороны.

«Было множество случаев нарушения режима прекращения огня. Как вы знаете, за последние два дня они атаковали иранские суда, взяли в заложники иранских граждан на борту судна, и в то же время продолжают угрожать военными преступлениями, геноцидом, бомбардировкой наших мостов и электростанций. Такое поведение не свойственно стране, которая действительно привержена серьезному дипломатическому процессу»,— сказал Эсмаил Багаи журналистам (цитата по агентству Mehr).

Последняя встреча делегаций Ирана и США состоялась 11 апреля в Исламабаде. Стороны не смогли достичь соглашения по ядерной сделке и договориться о правилах судоходства в Ормузском проливе. Следующая встреча должна была пройти в начале этой недели, но так и не состоялась.

Тем не менее президент США Дональд Трамп продлил перемирие на неопределенный срок. По данным Axios, одна из причин — ожидание ответа верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на последнее предложение американской стороны. Источники издания сообщили, что глава иранского МИДа Аббас Аракчи поддержал продолжение переговоров, но КСИР требует освобождения морской блокады перед возобновлением контактов.

