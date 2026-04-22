Axios: Трамп продлил перемирие с Ираном, ожидая ответа Хаменеи

Одна из причин, по которой президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном, — ожидание ответа верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на последнее предложение американской стороны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, Моджтаба Хаменеи даст ответ 22 апреля, сообщил израильский источник издания. «Иранские переговорщики заявили, что ждут "зеленого света" от верховного лидера»,— сказал собеседник Axios.

По данным издания, в последние дни власти Ирана обсуждали, как вести переговоры с США. Спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи высказались за продолжение переговоров. Однако командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Дж. Ахмад Вахиди выступил против продолжения диалога до тех пор, пока продолжается морская блокада.