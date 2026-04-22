В Белгородской области гражданина РФ обвинили в госизмене в пользу Украины

Управление ФСБ по Белгородской области возбудило уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ, максимальная санкция — 20 лет лишения свободы) в отношении гражданина РФ, который передавал службе безопасности Украины (СБУ) информацию об объектах инфраструктуры и сотруднике государственного оборонного предприятия. Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый с помощью мессенджера Telegram был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ. Он за деньги мог передавать сведения об объектах критической транспортной инфраструктуры и даже якобы установил камеру у автодорожного моста над железнодорожными путями, предоставив сотруднику украинской спецслужбы удаленный доступ к ней. Также, как считает следствие, по заданию куратора гражданин РФ собирал информацию о территории, расположенной рядом с домом сотрудника государственного оборонного предприятия.

Вся собранная и переданная информация, по данным УФСБ, могла быть использована в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.

С начала специальной военной операции в приграничных регионах регулярно возбуждаются уголовные дела о диверсиях и государственной измене в пользу Украины. Один из самых суровых приговоров в прошлом году вынесли 30-летней белгородской волонтерке Надежде Россинской, получившей 22 года колонии. Последним громким делом стало задержание в Курске уроженца Украины, который мог готовить покушение на местного высокопоставленного чиновника по заданию украинских спецслужб.

