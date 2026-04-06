ФСБ: уроженец Украины хотел взорвать высокопоставленного курского чиновника

Пресечена подготовка теракта в отношении одного из высокопоставленных представителей органов власти Курской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 6 апреля. Задержан уроженец города Ладыжин Винницкой области Украины 1974 года рождения, гражданин РФ. По данным ведомства, мужчина пытался забрать из тайника взрывное устройство, оснащенное поражающими элементами.

Проживающий в Курской области злоумышленник, по информации ФСБ, «инициативно установил контакт с представителем Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины» для «сбора и передачи сведений о региональных объектах военной и гражданской инфраструктуры». По заданию куратора мужчина готовил теракт в отношении высокопоставленного чиновника, которого ведомство и регправительство не называют. Задержанный «осуществил визуальное наблюдение за обстановкой рядом со зданием правительства Курской области с целью установления времени, маршрутов, способов прибытия и убытия, а также выбора места размещения взрывного устройства». Фото и видео мужчина пересылал в мессенджере Telegram. Задержали фигуранта, когда он хотел забрать взрывчатку.

Действия задержанного квалифицировали по ряду статей УК РФ:

приготовление к совершению террористического акта — ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы;

государственная измена — ст. 275 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы;

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля — ч. 1 ст. 30, ст. 277 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы;

легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления — ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, штраф в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы осужденного за период до одного года;

прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности — ст. 205.3 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы;

участие в террористическом сообществе — ч. 2 ст. 205.4 УК РФ, вплоть до пожизненного лишения свободы;

незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств — ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ, до 20 лет лишения свободы.

«Задержанный дал признательные показания, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств и соучастников противоправного деяния»,— заявили в ЦОС ФСБ.

ТАСС публикует оперативные кадры со ссылкой на ЦОС:

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, о вынесении приговора трем жителям Белгородской области — 21-летнему молодому человеку, 18-летнему юноше и несовершеннолетнему подростку — по делу о поджоге объектов железнодорожной инфраструктуры, квалифицированному как теракт. Старший из осужденных получил 15 лет и 15 дней лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима.

Денис Данилов