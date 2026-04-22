В Ростове снова затопило подземный переход на площади Карла Маркса

Подземный переход на площади Карла Маркса в Ростове-на-Дону вновь затопило. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В результате скачка напряжения вышел из строя насос, который обеспечивает отток воды из дренажной системы, что привело к подтоплению тоннельной части подземного пешеходного перехода»,— сказано в сообщении. Отмечается, что специалисты проверяют состояние проводки. Позже они заменят насос и проведут откачку воды из перехода.

В начале марта переход уже затапливало. Аналогичная ситуация произошла в тоннеле возле Центрального рынка.

Наталья Шинкарева