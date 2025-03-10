В Ростове откачали воду из затопленного подземного перехода на Карла Маркса

В Ростове завершили откачку воды из подземного перехода на улице Карла Маркса, сообщает дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры (ДИСОТИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Тютина» / t.me Фото: «Тютина» / t.me

Затопление произошло из-за резкого потепления: грунтовые воды залили проводку и вывели из строя насос, что привело к скоплению воды на пешеходном пути.

9 марта в социальных сетях появились фотографии полностью затопленного перехода. Аналогичная ситуация произошла в тоннеле возле Центрального рынка, но ДИСОТИ пока не прокомментировала этот инцидент.

Тат Гаспарян