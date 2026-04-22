В США отзовут свыше 140 тыс. автомобилей Ford из-за проблем с проводкой

В США отзовут 140,2 тыс. автомобилей Ranger американского производителя Ford из-за поврежденной проводки, которая может вызвать короткое замыкание и возгорание в области передней стойки кузова. Об этом сообщило Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA), передает Reuters.

Как сообщили в NHTSA, дилеры проверят проводку на наличие повреждений и обновят программное обеспечение модуля управления кузовом. При необходимости поврежденные жгуты проводов будут заменены, отметили в управлении.

В середине апреля Ford отозвал в США почти 1,4 млн пикапов F-150 2015–2017 годов выпуска из-за проблемы с программным обеспечением блока управления двигателем (PCM). В марте компания объявила об отзыве свыше 250 тыс. внедорожников Ford в Соединенных Штатах из-за проблем с программным обеспечением. Отзыву подлежали внедорожники Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer.

Портал iSeeCars в апреле опубликовал исследование, согласно которому за последние 12 месяцев компания Ford Motor Co. отозвала 19,6 млн автомобилей Ford и Lincoln, что многократно превышает показатели других автопроизводителей. Наименьшее число отзывов было зафиксировано у Mercedes-Benz. Руководство Ford не отрицает наличие проблемы, однако сообщает, что 90% отозванных за последние 12 месяцев авто были выпущены в 2013-2020 годах. В компании заявили, что у новых автомобилей более высокое качество.