Ford отзывает почти 1,4 млн автомобилей из-за проблем с ПО

Американский автопроизводитель Ford отзывает почти 1,4 млн автомобилей в США из-за проблемы с программным обеспечением блока управления двигателем (PCM). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв коснулся моделей пикапов F-150 2015–2017 годов выпуска. Проверяя инциденты с неожиданным переключением на пониженную передачу, в NHTSA сделали вывод об их связи с «прошивкой» автомобилей. Вероятной причиной, по данным Ford, мог стать износ электрических соединений, потеря сигнала от соответствующего датчика и, в результате, передача в систему некорректных данных.

Решением проблемы станет обновление программного обеспечения соответствующего модуля, которое будет проводиться в дилерских центрах бесплатно для владельцев.

