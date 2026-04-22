В сызранском ПВР размещены восемь пострадавших от атаки БПЛА

В пункте временного размещения в Сызрани находятся восемь жителей, пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом сообщает МЧС РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

«В настоящее время в ПВР размещены восемь человек, в том числе три ребенка. Пострадавшим гражданам оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержка»,— говорится в сообщении.

Утром в среду, 22 апреля, БПЛА атаковали Самарскую область. Силы ПВО сбили беспилотники, обломки которых упали на два жилых дома в Сызрани.

В одном из зданий обрушился подъезд, 12 человек пострадали, двое (женщина и ребенок) погибли. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал, что родственникам погибших окажут моральную и материальную помощь. В школах Сызрани были отменены уроки в первую смену. Открыт пункт приема помощи пострадавшим.

Георгий Портнов