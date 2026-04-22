Мошенничество на турбазе около Бакала выявила КСП Челябинской области

Дело о мошенническом хищении субсидии при строительстве туристической базы «Синегорье» рядом с Бакалом завели по итогам проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщили в пресс-службе КСП региона.

ООО «Синегорье» в 2024 году победило в конкурсе проектов по созданию развитой инфраструктуры туризма и получило бюджетные средства для строительства турбазы. Контрольно-счетная палата региона по итогам 2025-го провела проверку реализации проекта. Было установлено, что объект не возведен, условия предоставления субсидии не выполнены. Это причинило ущерб бюджету области на 19 млн руб. Надзорный орган передал в УФСБ России по региону документы, на основании которых СУ СКР по области возбудило уголовное дело.

«В докладе о работе контрольно-счетной палаты за 2025 год я уже отмечал, что сфера туризма — одно из ключевых направлений развития нашего региона. И данная ситуация тому пример: по нашим материалам возбуждено уже три уголовных дела, и, я думаю, это не последние», — прокомментировал председатель контрольно-счетной палаты Челябинской области Андрей Пшеницын.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 22 апреля сотрудники УФСБ РФ по региону задержали генерального директора ООО «Синегорье» Александра Вязовикова по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2024 году он получил субсидию на благоустройство турбазы в Бакале за счет договоров с подрядчиками, которые не планировал исполнять. В результате он похитил более 19 млн руб.

В докладе КСП области за прошлый год отмечалось, что за 2025-й был установлен максимальный объем нецелевого расходования бюджетных денег за всю историю работы палаты — 231 млн руб.

Виталина Ярховска