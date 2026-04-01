Отдых в наручниках

Управление ФСБ РФ по Челябинской области задержало генерального директора ООО «Синегорье» Александра Вязовикова по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, в 2024 году он получил субсидию на благоустройство турбазы в Бакале за счет договоров с подрядчиками, которые не планировал исполнять. В результате он похитил более 19 млн руб. Следователи также ищут других причастных к произошедшему лиц. Александр Вязовиков также является учредителем АНО «Легенда Урала». В строительство одноименной туристической базы в Бакале компания «Синегорье» собиралась вложить порядка 1,6 млрд руб. Завершить проект планировалось в 2027 году.



Сотрудники управления ФСБ РФ по Челябинской области задержали генерального директора компании «Синегорье» Александра Вязовикова по подозрению в мошенническом хищении субсидии. Размер ущерба бюджету по одному из эпизодов составляет свыше 19 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что с сентября по ноябрь 2024 года фигурант предоставил в региональное Управление координации развития туризма заведомо ничтожные договоры с подрядчиками на обустройство территории туристической базы в Бакале Саткинского района. За счет этого в августе 2024-го ООО «Синегорье» получило субсидию на сумму 19,9 млн руб. в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». По мнению следствия, Александр Вязовиков не планировал исполнять договоры и похитил полученные от правительства деньги.

Уголовное дело в отношении гендиректора ООО «Синегорье» возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По этой статье ему может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Следователи провели обыск в доме подозреваемого. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения в суде. Кроме того, устанавливаются иные люди, причастные к уголовному делу, и должностные лица, отвечающие за исполнение контрактов.

ООО «Синегорье» зарегистрировано в Челябинске в феврале 2024 года. Компания занимается деятельностью туристических агентств. По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Вязовиков является учредителем и генеральным директором «Синегорья». В 2024 году компания получила выручку от продаж в размере 33,4 млн руб., чистую прибыль — 18,6 млн руб. В «СПАРКе» указано, что Александр Вязовиков также управляет автономной некоммерческой организацией развития туризма «Легенда Урала», зарегистрированной в Бакале Саткинского округа в феврале 2024 года.

По информации УФСБ, туристическая база, которую Александр Вязовиков якобы планировал благоустроить, называется «Синегорье». Однако компания также известна в Челябинской области как инвестор строительства туристического комплекса «Легенда Урала» в Бакале Саткинского округа. Инвестиционный блок регионального центра «Мой бизнес» в конце января 2025 года сообщал, что «Синегорье» вложит в реализацию проекта 1,6 млрд руб.

Объект должен был включать термальный бассейн, детский развлекательный центр, кемпинг, прогулочные дороги и автостоянку. Работы по строительству начали в 2024 году. К январю 2025-го на участке провели инженерные сети и построили кемпинг. Завершение строительства ожидается в 2027 году. Строительство было включено в дорожную карту Минэкономразвития РФ по развитию моногорода Бакал.

Инвестблок регионального центра «Мой бизнес» также сообщал, что оказывал компании «помощь в подготовке документов для получения субсидии на развитие туристической инфраструктуры».

Управление координации развития туризма Челябинской области на запрос «Ъ-Южный Урал» ответило, что оказывает необходимое содействие правоохранительным органам.

«Соответствующая оценка действиям руководства ООО „Синегорье“ по созданию туристической инфраструктуры базы будет дана по итогам завершения следственных мероприятий»,— прокомментировали в управлении. На вопрос о том, идет ли в уголовном деле речь именно о базе «Легенда Урала», информацию не уточнили.

Всего в августе 2024 года общая сумма выделенных субсидий на развитие туристической инфраструктуры составила 215,5 млн руб. Информация об этом была указана в распоряжении правительства Челябинской области на портале правовой информации.

Самые большие суммы получили ООО «Тургояк Шале» и ООО «Стройлес» — по 29,4 млн руб. Совладельцем обеих компаний является Алексей Ромашкин. Термальный комплекс «Баден-Баден» Евгения Кононова также получил на развитие 20 млн руб., «Первая инвестиционная компания» Владислава Криницына, ИП Саломатов А.Г. — по 19,9 млн руб., ООО «Озеро Тургояк» Дениса Пухова — 19,5 млн руб. В документе указано, что ООО «Синегорье» было выделено две субсидии — 18,9 млн и 1 млн руб.

Ольга Воробьева