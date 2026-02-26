В Челябинской области в 2025 году выросло количество нарушений при расходовании бюджетных средств. По данным контрольно-счетной палаты (КСП) региона, доля нарушений от общего объема проверенных средств за год выросла до 37% после 18% в 2024 году. В прошлом году был установлен максимальный объем нецелевого расходования бюджетных денег за всю историю работы КСП — 231 млн руб. Председатель палаты Андрей Пшеницын отметил, что системные проблемы с освоением средств наблюдаются в сферах капитального строительства и туризма.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Контрольно-счетная палата Челябинской области отчиталась перед депутатами законодательного собрания региона о результатах работы за прошедший год. В 2025 году выявлен максимальный объем нецелевого использования бюджетных средств за все годы работы КСП — 231 млн руб. Доклад представил председатель контрольно-счетной палаты региона Андрей Пшеницын на заседании заксобрания 26 февраля.

Всего в 2025 году палата провела 93 контрольных и 603 экспертно-аналитических мероприятия. Сумма выявленных нарушений составила 16,4 млрд руб. Это 37% от общего объема всех проверенных средств. В 2024 году этот показатель, по данным главы КСП, не превысил 18%. Большая часть нарушений — 9,7 млрд руб. — связана с неверным ведением бухгалтерского учета, 2,7 млрд руб. — с неэффективным использованием денежных средств; 2 млрд руб. — с нарушениями при проведении закупок, еще 2 млрд руб. — с процедурными нарушениями, неналоговыми доходами, нецелевым расходованием бюджетных средств и неправильным управлением имуществом.

«Самым болезненным для бюджета стало нецелевое использование средств, что составило свыше 230 млн руб. К сожалению, это абсолютный максимум за всю историю работы КСП»,— подчеркнул председатель региональной контрольно-счетной палаты Андрей Пшеницын.

По его словам, из указанной суммы 89,1 млн руб. направили на оплату работ, не предусмотренных контрактами, порядками и соглашениями. Еще 72,6 млн руб. потратили на приобретение квартир для детей-сирот, оказавшихся непригодными для жизни. Почти 52 млн руб. израсходовали на оплату невыполненных до конца работ или расчет по завышенной стоимости, еще 10,7 млн руб. выделили на разработку рабочей документации, не предусмотренной проектом и сметой.

Андрей Пшеницын выделил три главных проблемы, которые влияют на нецелевое использование средств. «Учреждения образования, культуры, здравоохранения вынуждены выступать заказчиками сложных работ. Зачастую они не имеют компетенций в области строительства и сметного отдела. Результат предсказуем: технические ошибки, нарушения процедур, деньги тратятся неэффективно, иногда и вовсе не на те цели. Мы должны предложить иное решение. Это может быть централизация закупочных функций или обязательное сопровождение специалистами»,— рассказал глава регио­нальной КСП.

Андрей Пшеницын также отметил, что много вопросов вызывает сфера туризма. «Проверки в этой области выявили факты предоставления субсидий без предварительного и последующего контроля их расходования. Например, предъявлялись документы на несуществующие объекты и невыполненные работы, которые были оплачены, приобретались строительные материалы вместо готовых модульных домов, финансировалось возведение и оснащение помещений, не соответствующих заявленным целям»,— поделился господин Пшеницын.

Корень проблемы, по его мнению, заключается в желании лишь освоить бюджетные деньги, а не получить результат. Глава КСП предложил внедрить обязательный выездной контроль на объекты строительства и пересмотреть критерии оценки эффективности господдержки.

Третьей системной проблемой Андрей Пшеницын назвал отсутствие работы с дебиторской задолженностью. Из-за несвоевременного принудительного взыскания долгов шансы на возврат средств равны нулю. Решать эту проблему глава КСП предлагает с помощью дисциплинарной и административной ответственности для должностных лиц.

В целом 2025 год, по словам Андрея Пшеницына, стал для палаты периодом трансформации. «Во-первых, мы усилили превентивную работу, нацеленную на профилактику нарушений, взяв за основу принцип „легче предупредить болезнь, чем лечить ее“». Во-вторых, целенаправленно ушли от практики масштабных ревизий к точечным и глубоким проверкам. Это позволило сконцентрировать ресурсы на более уязвимых социально-экономических вопросах. Кроме того, мы поменяли философию оценки собственных результатов, отказавшись от простого статистического учета в пользу практической значимости нашей деятельности»,— отметил председатель.

Депутаты одобрили доклад Андрея Пшеницына. Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области, представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Василий Швецов отметил, что объемы нецелевого использования могут быть гораздо больше.

«В целом в сфере строительства очевиден синдром „незавершенки“. То есть часть средств уходит в проекты, которые не доходят до стадии реализации в полном объеме или устаревают. Только в 2025 году КСП обнаружила проектно-сметную документацюи более чем на 286 млн руб. Эта документация либо невостребованная и годами неиспользуемая, либо утратившая актуальность: истекли нормативные сроки и изменились условия. Если сюда добавить несмонтированное оборудование на 181 млн руб. и неоднозначные туристические объекты на 175 млн руб., то эта сумма переваливает уже за 600 млн руб. Не исключено, что здесь мы видим вершину айсберга»,— подчеркнул Василий Швецов.

Председатель заксобрания региона Олег Гербер подчеркнул, что выявленные нарушения на 16,4 млрд руб. еще не говорят о «высоком уровне коррупции» в Челябинской области. «На цифры, которые мы с вами услышали, безусловно, стоит обратить внимание. Но 16, млрд руб. выявленных нарушений не означает, что эта сумма каким-то образом похищена из бюджета. Единственная метрика, которая может отражать любые нарушения в финансовой сфере, — это рубль. Если была проведена закупка с нарушениями на несколько миллиардов, то их и зафиксируют на несколько миллиардов. Здесь нужно детально разбираться. Я прошу депутатов принять это во внимание и не дать манипулировать напрямую этими сумасшедшими цифрами, обвиняя целиком страну в экстремальных уровнях коррупции. Это не так, это неправда»,— высказался Олег Гербер.

Ольга Воробьева