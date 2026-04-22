Сбербанк запустил в Рыбинске пилотный проект по приему платежей без наличных
В Рыбинске Ярославской области в трех офисах Сбербанка запущен пилотный проект, который подразумевает прием платежей без использования наличных средств. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе банка.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Пилотный проект реализуется в офисах по адресам улица Славского, 13, улица Гоголя, 10а, улица Кирова, 30. В пресс-службе пояснили, что если клиент обратился с наличными деньгами, то сотрудники банка помогут ему положить деньги на карту и далее с нее провести платеж.
«Все остальные офисы Сбербанка в Рыбинске и области принимают платежи в наличном и безналичном виде без изменений»,— добавили в пресс-службе банка.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 апреля в Ярославской области полностью отменена оплата проезда в общественном транспорте наличными.
Денежный оборот наличных в Ярославской области снизился в 2025 году. Согласно данным Банка России, поступления наличных денег в банковскую систему с учетом банкоматов в регионе сократились на 6,5% — до 400,1 млрд руб. (427,6 млрд в 2024 году). Выдача наличных с учетом банкоматов сократилась на 3,0% — с 442,6 до 429,7 млрд руб.