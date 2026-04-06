Дефицит кузбасского бюджета в первом квартале 2026 года составил 18 млрд рублей

В январе-марте 2026 года областной бюджет Кемеровской области был исполнен с дефицитом в 18,2 млрд руб. при 37,8 млрд руб. доходов и 56 млрд руб. расходов. Годом ранее доходы составляли 45,8 млрд руб., расходы — 59 млрд руб., дефицит — 13,2 млрд руб.

По данным министерства финансов Кузбасса, собственных налоговых и неналоговых доходов за первый квартал в кузбасский бюджет поступило 31,4 млрд руб., что на 14,6% меньше, чем годом ранее, в том числе налога на прибыль — 5,9 млрд руб. (-41%), налога на добычу полезных ископаемых — 0,95 млрд руб. (-44%), налога на имущество — 3,2 млрд руб. (-25%).

Налога на доходы физических лиц в бюджет Кузбасса поступило 13,8 млрд руб., на уровне первого квартала 2025 года, акцизов — 4,6 млрд руб., что на 2% больше, чем годом ранее. Безвозмездных поступлений из других бюджетов по итогам трех месяцев поступило 6,5 млрд руб. (-28%).

Игорь Лавренков, Кемерово