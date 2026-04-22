Экс-защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес возглавит сборную Мексики после ЧМ-2026

Рафаэль Маркес займет пост главного тренера сборной Мексики по футболу после чемпионата мира 2026 года. Об этом телеканалу Fox Sports сказал спортивный директор Федерации футбола Мексики Дуилио Давино.

Рафаэль Маркес

По его словам, контракт уже подписан, а тренерский штаб «сформирован почти на 80%». На этом посту Рафаэль Маркес сменит Хавьера Агирре — сейчас он работает его помощником.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе мексиканцы сыграют со сборными ЮАР, Южной Кореи и Чехии.

Рафаэлю Маркесу 47 лет. С 2003 по 2010 год он выступал за каталонскую «Барселону», вместе с которой четыре раза выигрывал чемпионат Испании и дважды — Лигу чемпионов. В составе сборной Мексики защитник выиграл Кубок конфедераций и дошел до финала Кубка Америки. Маркес является одним из шести футболистов в истории, сыгравших на пяти чемпионатах мира.

