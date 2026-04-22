Зарплаты ректоров ЮФУ и ДГТУ снизились в 2025 году

Среднемесячные зарплаты ректоров Южного федерального университета (ЮФУ) и Донского государственного технического университета (ДГТУ) снизились в 2025 году. Сведения о доходах опубликованы на сайтах вузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно опубликованным документам ректор ЮФУ, Инна Шевченко ежемесячно зарабатывает 505,3 тыс. руб в месяц (в 2024 году сумма составляла 556 тыс. руб.). Среднемесячная зарплата проректора по воспитательной работе и реализации молодежных программ Якова Асланова в прошлом году составила 407,3 тыс. руб. (в 2024 году — более 507 тыс. руб.). Проректор по стратегическому развитию и исследовательской деятельности Евгений Муханов ежемесячно в среднем зарабатывал 399,3 тыс. руб., тогда как в 2024 году его среднемесячная зарплата составляла 323,1 тыс. руб.

Среднемесячная зарплата ректора ДГТУ Бесариона Месхи в 2025 году составляла 519 тыс. руб. (в 2024 году — 525 тыс. руб.). Среди проректоров наибольший доход у Андрея Свистунова, который отвечает за проектную деятельность, — почти 494 тыс. руб. Проректор по учебной работе и непрерывному образованию Светлана Пономарева получает более 434 тыс. руб.

Наталья Шинкарева