Экономика Грузии получила наибольший доход от туристов из России

С января по март российские туристы принесли грузинской экономике $124,3 млн. По этому показателю они находятся на первом месте среди всех приезжающих в Грузию, сообщает Национальное статистическое управление Грузии (Geostat). Тем не менее, по сравнению с первыми тремя месяцами 2025 года доходы грузинской экономики от российских туристов сократились на 12,3%. На втором месте рейтинга расположились туристы из Турции ($120,1 млн), на третьем — израильтяне ($98,9 млн.

В целом доходы Грузии от туризма в первом квартале оказались рекордными за всю историю и составили $829,8 млн. По данным Национальной администрации туризма (НАТ), в 2025 году страну посетили 7,8 млн иностранных туристов. Из них 1,6 млн — россияне.

Совокупные доходы от туризма в минувшем году составили $4,7 млрд. Для сравнения: государственный бюджет Грузии на 2026 год — 36,285 млрд лари ($13,438 млрд), ВВП — 114,121 млрд лари ($42,267 млрд). При этом именно благодаря туризму ВВП на душу населения в минувшем году впервые превысил $10 тыс., тогда как всего три года назад он составлял $7 тыс.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, в недавнем прошлом возглавлявшая НАТ, сообщила в интервью местным СМИ о разработке специальной программы популяризации Грузии на «целевых рынках». В первую очередь в РФ, ЕС, Израиле и арабских странах.

Георгий Двали, Тбилиси