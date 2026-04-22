Петер Мадьяр станет премьер-министром Венгрии 9 мая

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр займет пост премьер-министра 9 мая. Об этом он сообщил в соцсети X.

Петер Мадьяр на встрече с представителями СМИ

Фото: Robert Hegedus / MTI / AP Петер Мадьяр на встрече с представителями СМИ

Избрание на должность состоится на первом заседании Государственного собрания (парламента). Дату выбрал президент Венгрии Тамаш Шуйок. После церемонии рядом с парламентом на площади Кошута в Будапеште пройдет торжественное мероприятие, посвященное политическим изменениям в стране, рассказал лидер «Тисы».

По итогам прошедших в середине апреля парламентских выборов оппозиционная партия Петера Мадьяра получила 141 из 199 мест в парламенте. Лидер «Тисы» призвал президента и других высших должностных лиц страны, назначенных предыдущей властью, добровольно уйти в отставку до 31 мая — иначе их отстранят принудительно. Господин Мадьяр уже объявил несколько своих кандидатов на министерские посты. К примеру, главой МИД Венгрии он предложил назначить Аниту Орбан.