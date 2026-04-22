Курское юрлицо агрохолдинга «Мираторг» потеряло 2 млрд прибыли

Структура агропромышленного холдинга «Мираторг» в Курской области нарастила выручку по итогам 2025 года , при этом существенно снизив чистую прибыль. Это следует из финансовой отчетности.

Выручка ООО «Мираторг-Курск» составила 86 млрд руб. против 78 млрд руб. годом ранее, увеличившись примерно на 10%. Чистая прибыль, напротив, сократилась с 3,3 млрд до 1,3 млрд руб., то есть более чем в 2,5 раза.

Задолженность по предоставленным товарам и услугам увеличилась с 48 млрд до 58 млрд руб., прибавив около 21%. Кредиторская задолженность подросла с 19 млрд до 20 млрд руб. (+5%).

Себестоимость продаж также увеличилась — с 68,1 млрд до 72 млрд руб. (+6%).

По данным Rusprofile, ООО «Мираторг-Курск» зарегистрировано в марте 2001 года в Фатежском районе Курской области и специализируется на разведении свиней. Уставный капитал составляет 25,9 млрд руб. Директором является Марина Бершакова. Компания входит в агропромышленный холдинг «Мираторг», контролируемый Виктором и Александром Линников, — один из основных производителей свинины и говядины в России. Также выпускает полуфабрикаты, готовые блюда, управляет розничной сетью, занимается овощеводством, производством кормов и т. д.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», у АПХ идет спор с налоговыми органами. В апреле ООО «Мираторг-Курск» обратилось в региональный арбитраж с заявлением о признании недействительными решений курского управления ФНС, связанных с доначислением налога на добавленную стоимость, начислением штрафа и отказом в возмещении налога. Общая сумма претензий составляет 102 млн руб. Рассмотрение дела назначено на 23 апреля.

Анна Швечикова