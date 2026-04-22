Reuters узнал о готовности ЕС принять 20-й пакет санкций против России

Послы Евросоюза готовы принять 20-й пакет санкций в отношении России, сообщает Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. По их словам, в ЕС рассчитывают на одобрение Венгрии и Словакии в преддверии возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

Транзит российской нефти по «Дружбе» был приостановлен в январе. Власти Украины объяснили это повреждением нефтепровода из-за удара беспилотника. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ремонт на поврежденном участке завершен. По информации источника Reuters, Украина должна возобновить прокачку нефти 22 апреля.

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар говорил, что страна будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза в отношении России, пока не получит гарантии работы нефтепровода. Возобновление поставок также откроет возможность для выделения Украине кредита в €90 млрд. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обещал, что страна не будет препятствовать предоставлению денег, как только поставки по «Дружбе» будут восстановлены.