Румыния купила молдавский порт Джурджулешть с выходом в Черное море

Румыния официально купила Международный свободный порт Джурджулешть в Молдавии у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Сделку завершила румынская компания «Администрация морских портов Констанца» (APM), которая теперь управляет портом, расположенным в 133 км от Черного моря, на месте слияния рек Прут и Дунай.

Порт был построен в 2006 году и дал Молдавии выход к Черному морю. В инфраструктуру входят нефтяной терминал с хранилищами на 63 тыс. т, два зерновых терминала, площадка для прочих грузов и бизнес-парк. Порт обслуживает более 70% молдавского морского импорта и экспорта с годовым объемом грузооборота около 2 млн т.

Как пояснили в румынском правительстве, инвестиция укрепит стратегическую роль порта Констанца в Черноморском регионе, превратив его в региональный хаб, который свяжет Евросоюз с соседними территориями, и позволит «участвовать в процессе восстановления Украины». В порту обновят инфраструктуру, а также увеличат его пропускную способность.

Сумма сделки официально не разглашается. Однако в начале апреля госсекретарь Минтранса Румынии Ионел Скриоштяну говорил о привлечении $62 млн из резервного фонда для покупки порта. В прошлом году румынская APM уже хотела приобрести Джурджулешть у ЕБРР, однако сделка не состоялась из-за позиции ее миноритария Fondul Proprietatea. Компания сочла стоимость сделки завышенной.