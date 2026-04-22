Виктор Вембаньяма получил сотрясение мозга в матче play-off НБА

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма получил сотрясение мозга во время домашнего матча первого раунда play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Портленд Трейл Блейзерс». Точные сроки восстановления баскетболиста не сообщаются; по мнению спортивного врача Эвана Джеффриса, француз пропустит от семи до десяти дней.

Фото: Eric Gay / AP Виктор Вембаньяма

Встреча завершилась со счетом 106:103 в пользу «Портленда». Счет в серии до четырех побед — 1:1.

Вембаньяма не вернулся в игру после падения в начале второй четверти. В этом эпизоде лидер «Сан-Антонио» атаковал кольцо, на нем нарушил правила Дрю Холидэй. Француз не сумел сохранить равновесие, приземлился лицом на площадку и по меньшей мере один раз ударился головой о паркет. Он долго не мог подняться, однако в итоге сам убежал в подтрибунное помещение.

22-летний Вембаньяма играет за «Сан-Антонио» с 2023 года. Тогда он был выбран клубом под первым номером на драфте НБА. В регулярном первенстве центровой набирал в среднем за игру 25 очков, делал 11,5 подбора и 3,1 результативные передачи. Француз вошел в тройку претендентов на приз самому ценному игроку завершившегося «гладкого» чемпионата и уже был признан лучшим оборонительным игроком сезона.

Серия между «Спёрс» и «Трейл Блейзерс» продолжится в Портленде. Третий матч состоится 25 апреля.

Арнольд Кабанов