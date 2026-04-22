Апелляционный суд утвердил снос павильона «Цветы от Аллы» в Екатеринбурге

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Свердловской области, который признал самостроем бывший павильон одного из старейших магазинов Екатеринбурга по продаже цветов «Цветы от Аллы» у резиденции губернатора и подтвердил законность постановления мэра Алексея Орлова о сносе объекта. Как следует из данных на сайте суда, жалобу компании «Алла-Т» на решение суда первой инстанции оставили без удовлетворения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас есть на руках решение суда, в соответствии с которым администрация города имеет право делать с этим незаконным нестационарным торговым объектом (НТО) что угодно»,— рассказали «Ъ-Урал» в мэрии Екатеринбурга. По данным источника «Ъ-Урал» в горадминистрации, в случае обращения компании «Алла-Т» в кассационный суд власти намерены запросить обеспечительные меры, чтобы начать поиск подрядчика для сноса объекта и запустить процедуру по демонтажу.

Алексей Орлов подписал постановление о сносе павильона в июне 2025 года. Градоначальник принял решение после проверки, в ходе которой выяснилось, что «Алла-Т» получила участок в аренду для «размещения временного объекта, а не для строительства объекта недвижимости». В сентябре компания подала иск в Арбитражный суд региона к господину Орлову, в котором потребовала признать его постановление незаконным. В ходе разбирательства было установлено, что «Алла-Т» не зарегистрировала свои права на объекты и не владеет участком, на котором они расположены. «Имеются достаточные основания для применения внесудебной процедуры сноса»,— сказано в решении суда.

Магазин «Цветы от Аллы» работал у резиденции губернатора Свердловской области с 1996 года, после реконструкции в 2001 году площадь его павильона увеличилась до 262,1 кв. м. Здание состоит из трех частей: центральная имеет два этажа, боковые — по одному. Позже магазин прекратил свою работу, а его помещения заняли другие предприниматели. До 2024 года компанией «Алла-Т», которой принадлежит павильон, владел Александр Тяжельников — супруг Аллы. Согласно данным сервиса kartoteka.ru, сейчас бенефициаром «Алла-Т» является компания «Регул» Анатолия Лушникова. По итогам 2024 года чистая прибыль «Алла-Т» составила 2 тыс. руб. Чистая прибыль «Регул» — 9,5 млн руб.

В феврале супруга основателя павильона Алла Тяжельникова на фоне ребят из общественной организации «Дети улиц» записала видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину, в котором признала, что они с мужем своевременно не перевели павильон в собственность после его реконструкции в 2001 году из-за большого объема работы. По словам госпожи Тяжельникова, ряд документов на объект также потеряли в городском архиве.

В марте на месте стрим-бара «Хата» в павильоне, который в декабре посетили силовики после сообщений об избиении девушек в прямом эфире за деньги от подписчиков, открыли центр «СВОи дома!» для оказания безвозмездной помощи участникам и ветеранам специальной военной операции (СВО). В мэрии Екатеринбурга соответствующее решение тогда раскритиковали. «По духу закона, в таких сооружениях не допускается организация каких-либо учреждений. Владелец павильона использует все доступные ему способы затянуть снос»,— добавили в администрации. Действующий владелец павильона Анатолий Лушников заверил, что открытие центра не является попыткой спасти здание от сноса.

Василий Алексеев