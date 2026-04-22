ЦИАН начал заключительный этап обмена акций

Группа ЦИАН начала заключительный раунд обмена акций для бывших владельцев расписок CIAN plc. В обмене могут участвовать и те, кто владеет бумагами МКАО «ЦН», сообщили в пресс-службе компании.

Акции МКАО «ЦН» можно обменять на акции публичной компании МКПАО «Циан», допущенные к организованным торгам. Владельцы бумаг также могут претендовать на дивиденды на уровне МКПАО «Циан».

Для участия в обмене, уточнили в компании, необходимо самостоятельно или через брокеров подать заявку в адрес дочерней компании группы — Cian Investments Limited. Коэффициент обмена составляет 1:1, то есть за каждую акцию МКАО «ЦН» ее владелец получает одну акцию МКПАО «Циан».

Сбор заявок на обмен продлится с 22 апреля до 18:00 мск 21 мая. Если владелец акций подает заявление через брокера, следует уточнять сроки индивидуально. Акционерам МКАО «ЦН», которые не будут участвовать в обмене, получить дивиденды не удастся, и они останутся владельцами бумаг, «не имеющими доступа к организованным торгам на биржевом рынке».

«В целях равного отношения ко всем инвесторам участие в обмене не предполагает компенсации суммы специального дивиденда, ранее выплаченного на акции МКПАО "Циан"»,— пояснили в компании. Это связано с изменениями в законе, по которым владельцы расписок и акций МКАО «ЦН», имеют право на получение выплачиваемых по ним дивидендов. 31 марта акционеры МКАО «ЦН» одобрили выплату 104 руб. на бумагу или расписку. Дата закрытия реестра акционеров — 13 апреля. Выплата, по данным компании, эквивалентна размеру дивидендов, выплачиваемых по акциям МКПАО «Циан».

Кипрская CIAN plc сообщила о переезде в Россию в октябре 2025 года. МКАО «ЦН» зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. В итоге холдинговой компанией вместо CIAN plc стала Cian Technology Ltd (Сейшелы). Последняя получила почти 70% кипрской компании, после чего перерегистрировалась в Россию как МКПАО «Циан» — там же в Калининградской области.