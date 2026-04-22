Глава Сызрани пообещал помощь семьям погибших и пострадавших от БПЛА

Глава Сызрани Сергей Володченков пообещал оказать «всю необходимую помощь» семьям погибших и пострадавших в результате падения БПЛА на два многоэтажных дома. Об этом Сергей Володченков сообщил на своей странице во «Вконтакте».

«Сегодня в нашем городе произошла трагедия. В результате атаки БПЛА и обрушения подъезда жилого дома погибла женщина и девочка. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким»,— написал градоначальник.

На месте ЧП на ул. Астраханской, где полностью обрушилась угловая часть здания, и на ул. Звездной продолжают работать экстренные службы. Для пострадавших открыт пункт временного размещения, где работают психологи.

По последним данным известно о 12 пострадавших и двух жертвах. Расследованием инцидента займется центральный аппарат СКР.

В Сызрани после отбоя угрозы атаки БПЛА прошло заседание комиссии по ЧС с участием силового блока, оперативных служб, руководства региона и муниципалитета. В правительстве Самарской области сообщили, что «обстановка не простая, но работа идет слаженно и четко».

Сабрина Самедова