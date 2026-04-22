Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центральный аппарат СКР занялся расследованием атаки БПЛА на Сызрань

Следственный комитет России занялся расследованием атаки БПЛА на Самарскую область. Об этом сообщает СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению этих преступлений»,— говорится в сообщении.

Утром в среду, 22 апреля, силы ПВО сбили БПЛА над Самарской областью. Обломки летательных аппаратов рухнули на два жилых дома в Сызрани. В одном из них обрушился подъезд, 12 человек пострадали, двое (женщина и ребенок) погибли.

В ПВР размещены восемь пострадавших, включая пятерых взрослых и трех детей. Уроки в первую смену в школах Сызрани отменены. «Единая Россия» открыла пункт приема помощи пострадавшим.

Георгий Портнов