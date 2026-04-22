Центральный аппарат СКР занялся расследованием атаки БПЛА на Сызрань

Следственный комитет России занялся расследованием атаки БПЛА на Самарскую область. Об этом сообщает СКР.

«Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению этих преступлений»,— говорится в сообщении.

Утром в среду, 22 апреля, силы ПВО сбили БПЛА над Самарской областью. Обломки летательных аппаратов рухнули на два жилых дома в Сызрани. В одном из них обрушился подъезд, 12 человек пострадали, двое (женщина и ребенок) погибли.

В ПВР размещены восемь пострадавших, включая пятерых взрослых и трех детей. Уроки в первую смену в школах Сызрани отменены. «Единая Россия» открыла пункт приема помощи пострадавшим.

