Пляж в воронежских Семилуках благоустроит местный подрядчик за 127 млн

Определен подрядчик для обновления центрального пляжа города Семилуки Воронежской области. Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство» подписало контракт с воронежским ООО «Новастрой» по начальной цене 127,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Проект благоустройства центрального пляжа в городе Семилуки Воронежской области

Помимо победителя, в конкурсе участвовали еще три компании. Они предложили выполнить работы за 124,2 млн, 125 млн и по максимальной цене контракта за 127,4 млн руб. Четвертый претендент, заявивший цену 126,4 млн, впоследствии отозвал заявку. Наименования всех участников торгов не раскрываются.

По данным Ruspofile, ООО «Новастрой» зарегистрировано в ноябре 2008 года в Воронеже для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 15 млн руб. Генеральным директором является Наири (Вараздатович) Нахатакян, ему же принадлежат 50% долей компании. Остальные 50% — у Верануш (Сейрановны) Нахатакян. В 2025 году компания выручила 2,9 млрд, чистая прибыль составила 573 млн руб.

Средства на обновление пляжа выделят из федеральной, областной и городской казны. «Новастрою» предстоит выполнить ремонт хозяйственного блока, площадок для отдыха и пешеходной зоны, установить системы видеонаблюдения, звукового оповещения и наружного освещения, а также провести работы по устройству сетей водоснабжения и канализации. В контракт включено и озеленение территории — высадка деревьев и кустарников. Завершить все работы необходимо до 31 октября 2026 года. Гарантийный срок на выполненные обязательства составит пять лет.

Концепция благоустройства центрального пляжа в Семилуках стала одним из победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого подвели в августе 2025 года. Он проводится с 2018 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». К участию допускаются города с населением до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Средний размер федерального гранта для победителей составляет от 60 до 100 млн руб.

В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Белгородской области объявили аукцион на благоустройство центрального пляжа в Бирюче. Начальная цена контракта составляла 87,6 млн руб. По данным портала госзакупок, подрядчиком стал индивидуальный предприниматель Сергей Давыдов из Брянской области. Соглашение с ним заключили за 81,9 млн руб.

Кабира Гасанова