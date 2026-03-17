Пляж в Семилуках Воронежской области хотят благоустроить за 127 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение «Городское благоустройство» города Семилуки Воронежской области ищет подрядчика для обновления центрального пляжа. Максимальная цена контракта — 127,4 млн руб. Это следует из конкурсной документации.

Источник финансирования — федеральный, областной и городской бюджеты. Победитель тендера должен отремонтировать помещение хозяйственного блока, площадки отдыха, пешеходную часть, устроить системы видеонаблюдения, акустического сопровождения и освещения, наладить работу наружных сетей водопровода и канализации, а также посадить деревья и кустарники. Завершить исполнение контракта необходимо до 31 октября 2026 года. Гарантийный срок на объект составляет пять лет.

Подавать заявки на участие в торгах можно до 1 апреля, итоги подведут 6-го.

Концепция благоустройства центрального пляжа в Семилуках одержала победу в десятом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в августе 2025 года. Он проходит с 2018-го и входит в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». К участию допускаются города с численностью населения до 200 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. Средний размер гранта из федерального бюджета для победителей варьируется от 60 до 100 млн руб.

Кабира Гасанова