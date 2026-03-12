Центральный пляж в Белгородской области благоустроят за 87,6 млн руб.

МКУ «Управление капстроительства администрации Красногвардейского округа» объявило аукцион на благоустройство центрального пляжа в Бирюче (Белгородская область) на улице Успенской. Начальная цена контракта составляет 87,6 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно документации, подрядчику предстоит демонтировать существующие малые архитектурные формы и покрытия, установить пирс на винтовых сваях, модульные туалеты и киоски, деревянные настилы и ограждения. На территории пляжа появятся новые покрытия из тротуарной плитки, экотропы, песчаные и мульчирующие покрытия, а также скамейки, урны, велопарковки, шезлонги, зонтики, детские и спортивные комплексы. В рамках контракта планируется провести озеленение (посев газона, высадка деревьев и кустарников), проложить наружное освещение, сети связи с видеонаблюдением и звуковым оповещением, системы водоснабжения и водоотведения.

Подрядчик обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа малого бизнеса или социально ориентированных НКО в объеме 25% от цены контракта. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта до 1 октября 2026 года. Заявки принимаются до 19 марта, итоги планируется подвести 23 марта.

Проект благоустройства центрального пляжа в Бирюче в 2025 году стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. Помимо Бирюча, будут благоустроены набережная реки Осколец в Старом Осколе, пространство у кинотеатра «Юность» в Строителе, природный парк «Бионика» в Губкине и Парк культуры и отдыха в Алексеевке.

Ульяна Ларионова