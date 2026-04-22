Костин ожидает прибыль ВТБ в 2026 году свыше 600 млрд рублей

По итогам 2026 года ВТБ (MOEX: VTBR) планирует заработать 600 млрд руб. чистой прибыли или чуть выше при рентабельности капитала (ROE) не менее 20%. Об этом во время бизнес-диалога с клиентами заявил глава банка Андрей Костин.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Костин не видит «глобальных рисков для банковского сектора». По его словам, сектор, напротив, в последние годы демонстрирует рекордные показатели. Глава ВТБ отметил, что финансовые результаты группы за первый квартал 2026 года «будут достаточно положительными».

«В прошлом году наша прибыль составила 502 млрд руб. при рентабельности капитала 18,3%. В этом году мы замахнулись на большую прибыль — на 600 млрд руб. или даже, может быть, чуть выше, чем 600 млрд руб.»,— сказал Андрей Костин (цитата по «Интерфаксу»).

За первые два месяца 2026 года чистая прибыль группы ВТБ по МСФО составила 68,8 млрд руб. Это на 11,2% ниже результатов аналогичного периода 2025 года. При этом чистые операционные доходы банка выросли на 5,1%, до 207,8 млрд руб., чистые процентные доходы — на 335,1%, до 128,8 млрд руб.