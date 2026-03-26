Чистая прибыль ВТБ с начала года снизилась более чем на 11%

За первые два месяца 2026 года чистая прибыль группы ВТБ (MOEX: VTBR) по МСФО составила 68,8 млрд руб. Это на 11,2% ниже результатов аналогичного периода 2025 года, следует из отчетности.

Чистые операционные доходы банка до резервов составили 207,8 млрд руб., увеличившись на 5,1% год к году. В банке это объяснили улучшением динамики чистых процентных доходов. Они за два месяца увеличились на 335,1%, до 128,8 млрд руб. Чистая процентная маржа составила 2,5% за два месяца 2026 года по сравнению с 0,6% за аналогичный период 2025 года.

«У нас первый и второй квартал 2025 года были рекордными... В двух месяцах 2026 года таких событий нет, поэтому прибыль на 11% меньше, чем в 2025 году. Но, например, сравнивая с рекордным 2024 годом, прибыль выше на 12%»,— прокомментировал первый зампред правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

По состоянию на 28 февраля объем совокупного кредитного портфеля ВТБ до вычета резервов составил 24,9 трлн руб., увеличившись с начала года на 1,7%. Кредиты юридическим лицам составили 17,7 трлн руб., показав рост на 3%. Кредиты физлицам сократились на 1,3%, портфель розничных кредитов составил 7,2 трлн руб. Объем средств клиентов-физлиц уменьшился с начала года на 2,9%, до 13,6 трлн руб. Объем средств клиентов-юрлиц сократился на 1,2%, до 13,7 трлн руб.

