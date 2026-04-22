С Евгением Горенбургом простятся 24 апреля в КЦ «Урал»

Прощание с организатором фестивалей, продюсером и музыкантом Евгением Горенбургом состоится 24 апреля, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля Ural Music Night. Оно будет проходить в КЦ «Урал» с 11:00 до 12:30.

Евгений Горенбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Евгений Горенбург

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Для нашей команды это невосполнимая утрата. Евгений Львович был нашей самой большой силой, светочем жизни, вечным двигателем. Десятки лет он создавал события, которые прославляют Екатеринбург на всю Россию и далеко за ее пределами. Он задавал ритм и не боялся формировать культурный ландшафт нашей Родины. Евгения Львовича больше нет с нами. Но его безусловный завет — шоу должно продолжаться»,— сказала исполнительный директор «Уральской ночи музыки» Екатерина Пологова.

Евгений Горенбург умер в возрасте 66 лет. Получил медицинское образование, некоторое время работал по специальности, но стал более известен в качестве предпринимателя и музыканта. Он принимал активное участие в деятельности Свердловского рок-клуба, являлся лидером рок-группы «ТОП», создал продюсерский центр «Лад». Был директором и основателем крупнейших на Урале фестивалей «Старый Новый Рок», «Уральская Ночь музыки», «Красная строка», «Гиккон». Кроме того, под его руководством было создано несколько документальных и художественных фильмов об Урале.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назвал его смерть невосполнимой утратой для профессионального сообщества, коллег и друзей. Запланированные на этот год фестивали Евгения Горенбурга отменять не планируется.

Ирина Пичурина