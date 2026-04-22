Глава ВТБ спрогнозировал ключевую ставку не выше 12% к концу года

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года не должна превышать 12%, заявил председатель правления ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин на встрече с клиентами, передает ТАСС. Сейчас ключевая ставка составляет 15%. Следующее заседание Центробанка пройдет 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Андрей Костин

20 марта регулятор снизил ключевую ставку в седьмой раз подряд. Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов допустил, что на апрельском заседании ставку могут оставить на том же уровне.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор может снижать ключевую ставку быстрее при определенных условиях — например, в случае «резкого спада экономики».