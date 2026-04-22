ВС Башкирии оставил в силе приговор бизнесмену Рустему Сайдашеву

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор директору строительной компании «Стандарт плюс» Рустему Сайдашеву, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Девелопер Рустем Сайдашев (за стеклом)

В ноябре прошлого года Уфимский районный суд приговорил бизнесмена к 10 годам колонии строгого режима и 100 млн руб. штрафа за покушение на дачу взятки судье арбитражного суда Башкирии (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 291 УК РФ) за положительное решение по иску о застройке территории возле железнодорожного вокзала.

Посредниками при передаче денег должны были стать депутат горсовета Уфы Иосиф Марач и экс-депутат горсовета Вадим Рамазанов, однако те доложили о действиях господина Сайдашева в управление ФСБ. В марте стало известно, что господина Марача подозревают в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Олег Вахитов