Депутат горсовета Уфы Иосиф Марач находится под подпиской о невыезде

Как сообщил источник «Ъ-Уфа», сегодня прошли обыски в доме депутата горсовета Уфы, бывшего директора по стратегическому развитию ООО «Экспо-плаза» (компания была инвестором строительства зданий выставочного комплекса «Башкортостан») Иосифа Марача. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках уголовного дела по подозрению в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Ранее Иосиф Марач был свидетелем по уголовному делу уфимского застройщика Рустема Сайдашева. В ноябре прошлого года Уфимский районный суд приговорил господина Сайдашева к 10 годам колонии строгого режима и 100 млн руб. штрафа за покушение на дачу взятки судье арбитражного суда Башкирии. Посредниками передачи денег должны были стать Иосиф Марач и экс-депутат горсовета Уфы Вадим Рамазанов, однако они доложили о действиях господина Сайдашева в управление ФСБ.

Олег Вахитов