Уфимского застройщика Рустема Сайдашева приговорили к 10 годам колонии

Уфимский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и приговорил директора строительной компании «Стандарт плюс» Рустема Сайдашева к 10 годам колонии строгого режима и 100 млн руб. штрафа за покушение на дачу взятки судье арбитражного суда Башкирии (ч. 3 ст. 30 — ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Фото: Пресс-служба прокуратуры Башкирии

Как сообщал «Ъ-Уфа», бизнесмену вменяется попытка передать 10 млн руб. судье арбитражного суда Башкирии для положительного исхода разбирательств между «Стандарт плюсом» и мэрией Уфы. Тяжбы касались застройки территории возле железнодорожного вокзала.

По данным портала «Пруфы», посредниками при передаче денег должны были стать депутат горсовета Уфы Иосиф Марач и экс-депутат горсовета Вадим Рамазанов, однако те доложили о действиях господина Сайдашева в управление ФСБ. Защита настаивала на том, что это они склоняли подсудимого к даче взятки судье.

Суд арестовал имущество обвиняемого на 35 млн руб., в том числе шесть жилых и нежилых помещений, три земельных участка, два автомобиля бизнес-класса и банковские счета. Также с предпринимателя взыскали сумму предлагавшейся взятки. По данным объединенной пресс-службы судов Башкирии, Рустему Сайдашеву на три года запрещено заниматься строительным бизнесом.

Майя Иванова