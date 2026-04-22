Инспекцию проверили следствием

Суд избрал в отношении бывшего главы Государственной жилищной инспекции Республики Дагестан меру пресечения. Сергея Касьянова отправили под домашний арест. По данным следствия, с октября 2024 года по март 2025 года он дал заведомо незаконные указания подчиненному сотруднику о составлении и подписании подложных документов о списании имущества, находящегося на балансе жилищной инспекции республики. По оценкам следователей, ущерб от его действий превысил 700 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы).



Первым о задержании господина Касьянова сообщил 16 апреля председатель Общественной наблюдательной комиссии Шамиль Хадулаев. В своем Telegram-канале он отметил, что следствие интересуется и бухгалтером инспекции. Официально СК РФ подтвердил инцидент утром 17 апреля, заявив о задержании подозреваемого и рассмотрении меры пресечения. Сотрудники МВД и УФСБ по Дагестану вскрыли схему в ходе совместной проверки финансово-хозяйственной деятельности ведомства.

Сергей Касьянов пришел в ГЖИ на должность временно исполняющего обязанности руководителя 28 декабря 2021 года. Он курировал контроль за тысячами многоквартирных домов, перерасчеты коммунальных платежей на миллиарды рублей и проверки управляющих компаний. В июне 2025 года глава республики Сергей Меликов освободил его от должности по истечении срочного контракта. В 2024–2025 годах инспекция выявила нарушения у десятков УК, но увольнение Сергея Касьянова вызвало вопросы в СМИ из-за его внезапности. Теперь следствие анализирует всю деятельность ГЖИ за последние годы.

ГЖИ ежегодно проверяла свыше 5 тыс. объектов и возвращала гражданам миллионы рублей переплат. Расследование продолжается, возможны новые фигуранты из числа сотрудников инспекции.

Мария Хоперская