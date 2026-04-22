Президент России Владимир Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского, который основал и руководил Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). Указ размещен на сайте опубликования правовых актов. Документ вступил в силу 22 апреля.

Феликс Дзержинский — российский и польский революционер, советский политический, государственный и партийный деятель. Возглавляемая им ВЧК была ведомством по защите государственной безопасности РСФСР, которое занималось карательными мерами, направленными против классовых врагов, включая людей, которых обвиняли в контрреволюционной деятельности. Организация также вела борьбу с детской беспризорностью, бандитизмом, пресекала акции контрреволюционеров, выявляла и ликвидировала подпольные организации, заговоры иностранных спецслужб.

В 1922-м взамен ВЧК было создано Государственное политическое управление (ГПУ), с 1923-го по 1934-й на его месте действовало Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ), которое затем вошло в структуру Народного комиссариата внутренних дел (НКВД). Феликс Дзержинский возглавлял ГПУ, а затем ОГПУ до своей смерти в июле 1926 года. Советские органы госбезопасности, включая ВЧК, считаются предшественниками ФСБ. Спецслужба была создана указом бывшего президента России Бориса Ельцина в апреле 1995 года.