В Сызрани открыли пункт сбора помощи для пострадавших от атаки БПЛА

Пункт сбора помощи для жителей, пострадавших от атаки БПЛА, открылся в Сызрани. Об этом сообщают чиновники.

«Людям сейчас нужны теплые вещи, предметы гигиены, вода, детское питание. Любая помощь важна. Пункт работает по адресу: город Сызрань, улица Карла Маркса, дом 67»,— говорится в сообщении.

Получить информацию о сборе помощи можно по телефонам: +7 (937) 100-35-18; 98-52-12. По этим номерам волонтеры подскажут, как можно поддержать пострадавших.

Утром в среду вражеские беспилотники атаковали Самарскую область. Силы ПВО сбили БПЛА, и обломки летательных аппаратов рухнули на два жилых дома. В одном из домов обрушился подъезд, пострадали 11 человек, погибли двое: женщина и ребенок.

Георгий Портнов