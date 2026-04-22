Акции «ЕвроТранса» растут на новостях о поступлении денег для выкупа облигаций

Акции ПАО «ЕвроТранс» на Московской бирже растут на 4,6%, до 77,1 руб. за штуку. К закрытию основной дневной сессии вторника они увеличились более чем на 14%.

Акции перешли к росту после того, как 21 апреля «Финуслуги» получили средства по заявкам на продажу облигаций «ЕвроТранса» и начали выплаты по просроченным платежам. «Финуслуги» фиксировали невыплаты «ЕвроТранса» по «народным облигациям» с 10 апреля.

Это не первый раз, когда «ЕвроТранс» не выполнил обязательства по ценным бумагам в срок. В марте компания сообщила о «техническом сбое» при выкупе «народных облигаций», а в начале апреля допустила дефолт по биржевым облигациям.

Подробности — в материале «Ъ» «В безответном долгу».