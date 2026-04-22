В школах Сызрани отменили занятия в первую смену из-за атаки БПЛА

В Сызрани утром в среду, 22 апреля, отменили занятия в первую смену в школах города. Как сообщили «Ъ» в региональном министерстве образования, решение связано с атакой беспилотников на Самарскую область.

«Учебный процесс очно будет организован во вторую смену», — говорится в сообщении.

Утром силы ПВО сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над Самарской областью. Обломки БПЛА упали на два жилых дома в Сызрани. В одном из зданий обрушился подъезд. По последним данным, пострадали 11 человек, двое погибли — женщина и ребенок.

В городе открыт пункт сбора гуманитарной помощи от «Единой России».

Георгий Портнов