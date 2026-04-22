Прощание с актрисой Надей Фарес пройдет в Париже 24 апреля

Церемония прощания с французской актрисой Надей Фарес пройдет 24 апреля в парижской церкви Сен-Жан-де-Монмартр в 15:30 по местному времени (16:30 мск). Об этом Le Figaro сообщила семья актрисы. Госпожа Фарес скончалась 17 апреля в возрасте 57 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надя Фарес

Фото: AP Надя Фарес

Фото: AP

Похороны пройдут всего в нескольких шагах от дома госпожи Фарес, уточнили ее дочери Шана и Силия Шасман. Они попросили пришедших проститься с актрисой приносить «белые цветы».

Надя Фарес неделю лежала в коме после потери сознания в бассейне 11 апреля. По словам дочерей актрисы, причиной смерти стал сердечный приступ. За четыре года госпоже Фарес провели три операции на сердце. Актриса сыграла более чем в 20 фильмах и сериалах. Наиболее известна она по роли в фильме Матье Кассовица «Багровые реки» с Жаном Рено и Венсаном Касселем.