Инвестхолдинг «Восток Инвестиции» купил пятую долю обжарщика зерен Tasty Coffee

Частный инвестхолдинг «Восток Инвестиции» купил 20% бизнеса по производству и поставке свежеобжаренного кофе в зернах Tasty Coffee. Об этом сообщил Forbes сооснователь Tasty Coffee Михаил Шаров. По оценкам разных источников издания, сумма сделки могла составить от 1 млрд руб. до 2,6 млрд руб.

По словам Михаила Шарова, привлеченные деньги Tasty Coffee направит на расширение производства, развитие онлайн-продаж и укрепление позиций в HoReCa — сегменте гостинично-ресторанного бизнеса.

Согласно информации на сайте Tasty Coffee, в 2025 году компания произвела почти 5% от всего объема кофейных зерен на российском рынке. Общий объем поставок составил в прошлом году 5,2 тыс. т, что на 48% больше год к году. Производственные мощности Tasty Coffee выросли в два раза.

Tasty Coffee была создана в 2008 году в Ижевске. Помимо поставки зерен для кофеен, компания специализируется на продаже кофе в дрип-пакетах на маркетплейсах.

