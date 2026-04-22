В Ярославле не состоялся аукцион на КРТ в районе улицы Новые Куксенки

В Ярославле аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в районе улицы Новые Куксенки в Заволжском районе признан несостоявшимся. Об этом сообщил городской департамент градостроительства.

Согласно протоколу, на аукцион не было подано заявок. Итоги процедуры подвели 21 апреля, заявки принимались с 18 марта.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что стоимость права на реализацию проекта составляла 131 млн руб. Под комплексное развитие планируют отдать территорию около Юбилейного моста площадью 234 тыс. кв. м, где можно построить дома 4 – 8 этажей. В границах территории предусмотрен детский сад на 220 мест.

Алла Чижова