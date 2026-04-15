ФНС требует 180 млн рублей от воронежской строительной фирмы с «клонами»

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству иск регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС) к местному ООО «ГСС». Налоговый орган требует взыскать с компании задолженность в размере 180 млн руб. и признать ее взаимозависимым лицом с двумя разными ООО «Газспецстрой», зарегистрированными в областном центре. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Заявление приняли к производству. Заседание по делу состоится 18 мая. В рамках спора истец также ходатайствовал о принятии обеспечительных мер — управление ФНС обратилось в суд с требованием наложить запрет на совершение любых регистрационных действий в отношении 17 транспортных средств, принадлежащих ООО «ГСС» и оцениваемых в 54 млн руб. Один из автомобилей — Porsche 911 Turbo 2021 года выпуска стоимостью свыше 32 млн руб. Кроме того, ведомство предложило наложить арест на денежные средства ответчика в размере 109,2 млн руб., находящиеся на его банковских счетах. Отмечается, что истец предлагал исключить из-под ареста суммы, необходимые для выплаты заработной платы сотрудникам, уплаты лизинговых платежей, а также налогов, сборов и страховых взносов. Суд удовлетворил ходатайство в полном объеме.

По данным Rusprofile, ООО «ГСС» зарегистрировали в Воронеже в сентябре 2021 года. Основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Генеральным директором и единственным учредителем является Евгений Губин. В 2025 году компания выручила 868 млн руб., чистая прибыль составила 2,1 млн руб. Первое ООО «Газспецстрой» из фигурирующих в деле было зарегистрировано в Воронеже в марте 2008 года. Основной вид деятельности такой же, как у «ГСС». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Директор и учредитель — Сергей Труфанов. 2024 год компания завершила с выручкой 4,9 млн руб. и убытком 1,4 млн руб. Второе ООО «Газспецстрой» зарегистрировали в апреле 2014 года. Предприятие специализируется на производстве санитарно-технических работ, монтаже отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Генеральным директором является Роман Кузнецов, ему же принадлежат 100% долей компании. В 2025 году выручка фирмы составила 58 млн руб., чистая прибыль — 15 млн руб.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление региональной межрайонной инспекции ФНС №15 о признании банкротом структуры ГК CBS Ильи Чурина — ООО «Сибиэс коммодитиз карго». По данным картотеки арбитражных дел, иск оставили без движения до 20 апреля.

Кабира Гасанова