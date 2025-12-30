Алтайская ФНС требует с двух липецких торговцев топливом 199 млн рублей

В Арбитражный суд Липецкой области поступил иск межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Алтайскому краю к липецким ООО «Правильный выбор» и ООО «Топливный союз». Сумма требований — 199 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Иск пока не принят к производству, детали требований не раскрываются. Ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Топливный союз» зарегистрировано в июле 2022 года в Липецке. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Аркадий Кайч. По итогам 2024 года компания выручила 182 млн руб. и чистую прибыль в размере 797 тыс. руб. ООО «Правильный выбор» зарегистрировано в октябре 2019 года в Липецке для оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Ирина Гамова. В 2024 году компания получила выручку 579 млн руб. и чистую прибыль 15 млн руб.

В начале декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что липецкое управление ФНС добивается банкротства местного ООО «ОТК Автологистика».

Кабира Гасанова